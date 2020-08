Elenco de 'The West Wing' se reúne em novo episódio para promover participação eleitoral

O elenco do aclamado drama político televisivo "The West Wing" voltará a se reunir, para um episódio especial em apoio à campanha de participação eleitoral da ex-primeira-dama Michelle Obama, anunciou a plataforma HBO Max nesta terça-feira.

Martin Sheen, Rob Lowe e Allison Janney voltarão a interpretar os membros de um governo democrata fictício, em apoio à campanha "When We All Vote", voltada para as eleições presidenciais de novembro.

O especial, que será exibido no outono local, será filmado no palco de um teatro de Los Angeles e voltará ao episódio "Hartsfield Landing", da terceira temporada da série dramática da rede NBC, ganhadora de múltiplos prêmios Emmy.

Essa será a primeira vez que o elenco original e o criador Aaron Sorkin irão se reunir em 17 anos, informou a HBO Max. "Tivemos uma experiência tão única e maravilhosa, que não queremos voltar e ter uma versão menor", explicou Bradley Whitford, que interpretou o subchefe de gabinete da Casa Branca "Josh Lyman", ao programa "Today Show", da NBC.

"The West Wing", que evoca a icônica Ala Oeste da Casa Branca, onde os presidentes despacham, cativou uma audiência em todo o mundo, mas chegou ao fim após a sétima temporada, com menos fãs e após a morte de um de seus protagonistas, John Spencer.

O episódio Hartsfield's Landing mostra a tentativa do personagem de Bradley Whitford de ganhar eleitores em uma cidade remota e fictícia de New Hampshire onde as cédulas são apuradas imediatamente e que sempre antecipa o vencedor das primárias naquele estado.

When We All Vote é um grupo presidido por Michelle Obama, o ator Tom Hanks e outros para incentivar a participação popular nas eleições.