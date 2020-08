Fed: pandemia deixa uma cicatriz duradoura e eleva desigualdades nos EUA

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta terça-feira, 25, que o choque com a pandemia da covid-19 deixa uma "cicatriz duradoura" na economia americana, elevando as desigualdades sociais. Ela participou de evento virtual do Rotary Club de Oakland, no qual lembrou que o vírus e seus problemas decorrentes para a atividade atingiram de forma desproporcional populações mais pobres e vulneráveis.



Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Daly disse que a pandemia traz algumas lições, entre elas a importância de se investir em infraestrutura de saúde. Outro fator ressaltado pela doença foram a importância da educação, comentou a dirigente no evento, no qual ela não tratou até agora da política monetária.