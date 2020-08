A tempestade Laura se converteu em furacão no Golfo do México, nesta terça-feira (25), com ventos de 120 km/h que ameaçam a costa americana - anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês).

A previsão é que Laura se "fortaleça significativamente" antes de chegar, amanhã, à costa do sudoeste de Louisiana e de parte do Texas, relatou o NHC.