Astros da NBA protestam após novo ataque de policial a homem negro

Astros da NBA, como LeBron James e Donovan Mitchell, clamaram por justiça nesta segunda-feira, depois que a polícia do estado de Wisconsin atirou em um homem negro pelas costas, um ataque que reavivou os protestos contra o racismo nos Estados Unidos.

"Vão à m... as partidas e os playoffs!! Isso é doentio e um problema real. Pedimos justiça!", exigiu no Twitter Donovan Mitchell, do Utah Jazz. "É uma loucura e não tenho palavras. É por isso que não nos sentimos seguros", criticou o jogador, 23, um dos melhores do final de temporada.

Os jogadores da NBA, concentrados desde julho na Disney World, em Orlando, para concluírem a temporada, mantêm seu protesto pela igualdade racial com vários gestos, como exigindo a prisão dos responsáveis por casos de violência policial.

"E perguntam por que dizemos o que dizemos sobre a polícia!", tuitou LeBron James, numa publicação em que compartilha o vídeo do ataque a Blake. "Alguém, por favor, me diga o que diabos é isto?! Exatamente outro homem negro sendo um alvo (...) Sinto tanta pena por ele, por sua família e pela nossa gente!! Queremos JUSTIÇA!", clamou o astro do Los Angeles Lakers.