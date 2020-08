Alemanha inclui região de Paris como área de risco para a COVID-19

A Alemanha incluiu as regiões francesas da Ile-de-France, que inclui a capital, Paris, e da Provença-Alpes-Costa Azul entre as áreas de risco, devido ao elevado número de casos do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira (24) o ministério das Relações Exteriores.

O ministério adverte em sua página na internet para "as viagens turísticas, não indispensáveis" a estas regiões, o que significa que os turistas que retornarem para a Alemanha terão que se submeter a exames de detecção para a COVID-19 e se manter em quarentena até terem os resultados.

O número de novas infecções por COVID-19 superou a marca de 50 casos por 100.000 habitantes em sete dias nestas regiões, explicou a pasta, sem justificar sua medida.

Considerado um país-modelo em sua gestão da pandemia na Europa, a Alemanha também enfrenta um ressurgimento dos casos, considerado em parte pelo retorno dos turistas do verão no hemisfério norte.

A Alemanha multiplicou recentemente as advertências sobre viagens, especialmente com destino a Bruxelas, a parte das costas turísticas da Croácia ou à Espanha, destino preferido dos alemães para as férias.