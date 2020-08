O ex-astro do futebol, Ronaldinho Gaúcho, foi posto em liberdade por um juiz do Paraguai após permanecer 171 dias na prisão - 140 dos quais esteve recluso em um hotel de quatro estrelas -, acusado de uso de passaporte paraguaio com conteúdo falso ao entrar no país em 4 de março, informou o juiz encarregado do caso.

O magistrado Gustavo Amarilla também concedeu liberdade ao irmão do ex-jogador, Roberto de Assis Moreira, processado no mesmo caso.