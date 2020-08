Trump conquista 2.550 votos e é nomeado, por unanimidade, candidato à Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou 2.550 votos de delegados republicanos e, assim, foi nomeado por unanimidade candidato do partido à Casa Branca. Seu companheiro de chapa será o vice-presidente Mike Pence.



Donald Trump precisava de 1.276 delegados para conquistar a indicação, que ocorreu nesta segunda-feira, 24, em Charlotte, no Estado da Carolina do Norte.



As eleições americanas estão marcadas para 3 de novembro.