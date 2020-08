Comunicado do Business Wire :Dataiku

A Dataiku, importante plataforma global de inteligência artificial (IA) e aprendizagem de máquina empresariais, anunciou hoje uma rodada de investimento de série D no valor de US$ 100 milhões liderada pela Stripes, com investimentos significativos feitos pela Tiger Global Management e a participação dos atuais investidores Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, FirstMark Capital e ICONIQ. O financiamento surge em um momento em que a Dataiku continua promovendo a IA no espaço empresarial, atendendo a mais de 300 clientes que compreendem que uma estratégia colaborativa e de ponta a ponta de IA é essencial para o sucesso.

"Nossa liderança em IA empresarial segue atraindo investidores internacionais que entendem que a solução e a base de clientes da Dataiku são verdadeiramente globais e que estamos posicionados de modo único para ajudar as empresas a concretizarem o potencial inexplorado da IA para transformar os negócios", declarou Florian Douetteau, cofundador e CEO da Dataiku. "Em um mercado global sacudido pelas mudanças trazidas por 2020, a IA demonstrou ser um elemento fundamental para o sucesso organizacional, promovendo o crescimento dos negócios em todos os setores de mercado."

A Dataiku foi fundada em 2013 com a missão de levar projetos de aprendizagem de máquina e IA para além de laboratórios experimentais e implementá-las em operações diárias diretamente relacionadas com as atividades empresariais. A Dataiku atende a centenas de clientes no mundo todo, entre eles Schlumberger, GE Aviation, Sephora, Unilever, BNP Paribas, Premera Blue Cross, Kuka e Santander. Sua equipe cresceu e conta com mais de 450 pessoas localizadas em Nova York, Paris, Londres, Frankfurt, Dubai, Amsterdã, Sydney e Singapura.

"O avanço da IA no setor empresarial progrediu rapidamente da experimentação a implementações reais em escala no ano de 2020, e a Dataiku está na vanguarda dessa transformação com o produto mais abrangente, seguro e pronto para o mercado empresarial que vimos em nossa ampla pesquisa nesse mercado", garantiu Ron Shah, sócio da Stripes. "Vimos na Dataiku não só um compromisso de desenvolver tecnologias prontas para o futuro para clientes de praticamente todos os principais setores e regiões, mas, talvez mais importante, uma equipe de profissionais dedicados e organização global que trabalham para assegurar confiança, segurança e resiliência por meio da aprendizagem de máquina. Estamos animados por fazer parte de seu sucesso contínuo com este investimento", acrescentou Paul Melchiorre, parceiro de operações da Stripes.

"O mercado segue avaliando a abordagem colaborativa da Dataiku como a melhor forma de colher os benefícios da IA em qualquer tipo de organização", comentou Evgenia Plotnikova, sócia da Dawn Capital. "E a agilidade possibilitada pela IA é uma mais importante do que nunca para as empresas."

Sobre a Dataiku

A Dataiku é uma importante plataformas de inteligência artificial (IA) e aprendizagem de máquina que ajuda a agilizar os esforços de dados de organizações por meio de IA colaborativa, elástica e com capacidade de resposta em escala empresarial. Centenas de empresas empregam as soluções da Dataiku para fortalecer suas operações essenciais e se manter relevantes em um mundo em permanente transformação, incluindo modelos de detecção de fraudes, prevenção da rotatividade de clientes, manutenção preventiva, otimização da cadeia de abastecimento e muitas outras. A Dataiku foi criada para empresas que buscam democratizar a IA em sua organização, levando agilidade e prontidão aos negócios com o uso dos dados por todos, de analistas a cientistas de dados.

Sobre a Stripes

A Stripes é uma empresa de capital líder que oferece uma abordagem empreendedora única de investir em empresas de todo o mundo voltadas para o software e as soluções para consumidores. Há mais de uma década, a Stripes vem se associando com empresas que definem o mercado para oferecer o apoio de que precisam para acelerar o crescimento e concretizar sua visão de longo prazo. A missão da Stripes é ter uma cultura, conjunto de recursos e exoertise que ofereçam às empresas uma vantagem única em mercados que estão evoluindo rapidamente devido a mudanças tecnológicas e de comportamento do consumidores. Para saber mais, acesse https://www.stripes.co/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200824005476/pt/

Laurel Toney dataiku@strangebrewstrategies.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.