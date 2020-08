Retorno tímido às salas de cinema nos EUA

Estados Unidos registraram o primeiro fim de semana de retorno ao cinema com a reabertura das grandes redes AMC e Regal, mas os espectadores protagonizaram apenas um retorno tímido em um país que continua contabilizando mais de 40.000 novos casos diários de coronavírus.

A rede líder AMC reabriu 100 salas na semana passada e espera abrir outras 300 nas próximas duas semanas, enquanto a Regal também retomou as operações na sexta-feira apesar de não ter fornecido números.

A terceira rede de cinema do país, Cinemark, começou um reinício gradual das atividades em 14 de agosto, que acelerou neste fim de semana.

Mas alguns estados importantes, como Califórnia, Nova York e Nova Jersey, ainda não autorizaram a reabertura dos cinemas nem estabeleceram datas para o retorno.

Durante o primeiro fim de semana de teste, as bilheterias dos Estados Unidos e Canadá superaram pela primeira vez a barreira dos 5 milhões de dólares desde 15 de março, somando 6,6 milhões de dólares, segundo o site especializado Box Office Mojo.

Em um fim de semana normal, a venda de entradas raramente fica abaixo dos 100 milhões de dólares, segundo o Box Office Mojo.

A primeira grande produção a ser lançada após esta pausa de cinco meses foi o thriller "Unhinged", no qual o ator Russell Crowe faz o papel de um motorista frustrado.

Embora tenha sido quase o único filme em cartaz, arrecadou apenas cerca de 4 milhões de dólares na bilheteria norte-americana em seu segundo fim de semana em exibição, mas o primeiro com uma quantidade significativa de salas abertas: 1.823, segundo o Box Office Mojo.

Como sinal da preocupação dos espectadores em voltar para locais fechados, a empresa especializada Exhibitor Relations destacou que os cinco lugares com maior venda de ingressos neste fim de semana foram todos drive-ins.

Antes da reabertura foi publicado na sexta-feira um protocolo sanitário para os 2.600 complexos de cinema e as 30.000 salas. O protocolo estabelece o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social com exceção de quem for assistir acompanhado e que o sistema de ventilação funcione corretamente.