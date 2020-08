O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, declarou nesta segunda-feira que está "otimista" com a possibilidade de ver "outros países árabes" normalizarem as relações com Israel, após o acordo entre o Estado hebreu e os Emirados Árabes Unidos.

"Estou muito esperançoso de que veremos outras nações árabes se unirem a esta oportunidade (...) e reconhecer o Estado de Israel", declarou Pompeo em um contato com a imprensa em Jerusalém, no início de uma viagem cinco dias ao Oriente Médio.