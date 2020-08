Kellyanne Conway, uma das integrantes mais longevas da equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de domingo (23) que deixará o governo no fim do mês. Conway, conselheira do presidente e que já trabalhou com pesquisas de opinião, citou necessidades da família em comunicado, no qual ela disse que anunciará planos futuros. Fonte: Dow Jones Newswires.