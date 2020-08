O governo da Alemanha considera "bastante provável" que o opositor russo Alexei Navalny, hospitalizado em estado de coma em Berlim, tenha sido vítima de um envenenamento.

"Trata-se de um paciente que de maneira bastante provável foi vítima de um ataque com veneno", declarou o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, ao justificar a proteção policial oferecida a Navalny no hospital de Berlim.