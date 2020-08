Pompeo visitará Jerusalém e vários países árabes a partir de segunda-feira

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará na segunda-feira para Jerusalém, onde iniciará uma visita de cinco dias pelo Oriente Próximo, feita após a normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes, que pode servir como modelo para outros países árabes.

Pompeo se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com quem falará sobre as relações com o Irã, as trocas comerciais e o "aprofundamento" das relações entre Israel e o restante do Oriente Próximo, indicou o porta-voz do secretário de Estado em Washington.

Após o acordo de normalização entre Israel e Emirados Árabes Unidos, anunciado inesperadamente há dez dias, se multiplicaram as especulações se outros países árabes seguirão o exemplo, como Bahrein, Omã ou até o Sudão.

Depois do Estado hebreu, o chefe da diplomacia americana viajará para Cartum para conversar sobre a "transição" no Sudão, que no ano passado encerrou três décadas de governo de Omar el Beshir. Também analisará um possível reforço dos vínculos entre as autoridades sudanesas e israelenses.

Pompeo viajará depois para Bahrein e Emirados, afirmou seu porta-voz.