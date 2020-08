Tempestade tropical Laura deixa sua primeira vítima no Haiti

Uma menina de 10 anos morreu na manhã deste domingo (23) no sudeste do Haiti devido à tempestade tropical Laura, que se aproxima do país ameaçando com inundações e deslizamentos de terra.

A menina morreu após a queda de uma árvore sobre sua casa em Anse-à-Pitres, segundo um relatório preliminar da Proteção Civil transmitido à AFP.

Várias casas já estavam inundadas nesta aldeira que faz fronteira com o Haiti, onde ocorrem várias evacuações, acrescentou a instituição.

Ainda localizada na vizinha República Dominicana, Laura provoca chuvas e vento em várias cidades do país.

Desde sexta-feira, o Haiti está em alerta laranja devido ao risco de a tempestade tropical Laura, cujos ventos se intensificaram durante sua passagem pelo sul de Porto Rico na manhã de sábado.