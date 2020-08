Mais de 805.000 mortos por coronavírus no mundo

A pandemia de coronavírus causou pelo menos 805.470 mortes no mundo desde que o escritório da OMS na China relatou a aparição da doença em dezembro, segundo um balanço feito pela AFP neste domingo (23) às 08h00 (horário de Brasília) com base em fontes oficiais.

Desde o início da epidemia, mais de 23.263.670 pessoas em 196 países ou territórios contraíram a doença. Delas, pelo menos 14.686.200 se recuperaram, segundo as autoridades.

Este número de casos diagnosticados positivos reflete apenas uma parte do total de casos devido às políticas díspares dos diferentes países para fazer o diagnóstico. Alguns só o fazem com aqueles que precisam de hospitalização e em grande parte dos países pobres a capacidade de testes é limitada.

No sábado foram registrados no mundo 5.728 novas mortes e 270.744 casos. Os países que registraram mais óbitos segundo os últimos balanços oficiais são Estados Unidos com 1.087, Índia (912) e Brasil (892).

A quantidade de mortos nos Estados Unidos aumentou para 176.371, com 5.668.564 casos. As autoridades consideram que 1.985.484 pessoas se recuperaram.

Depois dos Estados Unidos, os países com mais vítimas mortais são Brasil com 114.250 mortos e 3.582.362 casos, México com 60.254 mortos (556.216 casos), Índia com 56.706 mortos (3.044.940 casos) e Reino Unido com 41.423 mortos (324.601 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica registra a maior taxa de mortalidade, com 86 mortes para cada 100.000 habitantes, seguida pelo Peru (83), Espanha (62), Reino Unido (61) e Itália (59).

A China, sem levar em conta os territórios de Hong Kong e Macau, registrou um total de 84.951 pessoas infectadas, das quais 4.634 morreram e 79.895 se recuperaram totalmente.

Neste domingo às 08h00 (horário de Brasília) e desde o início da pandemia, América Latina e Caribe soma 257.469 mortes (6.669.915 casos), Europa 212.739 (3.701.241), Estados Unidos e Canadá 185.477 (5.793.149), Ásia 87.444 (4.487.621), Oriente Médio 34.219 (1.400.745), África 27.584 (1.183.662) e Oceania 538 (27.342).

Este balanço foi realizado com base em dados das autoridades nacionais coletados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções das autoridades ou à publicação tardia dos dados, o aumento dos números publicados nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente com os do dia anterior.