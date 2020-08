Acordo surpresa entre UE e EUA para redução de tarifas sobre lagostas e vidro

Os Estados Unidos e a UE anunciaram um acordo nesta sexta-feira (21) para reduzir as tarifas de importação sobre lagostas e certos tipos de vidro.

O pacto "permitirá aumentar as exportações americanas e europeias em centenas de milhões de dólares", explicou o comunicado do escritório do representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e do comissário de Comércio da União Europeia, Phil Hogan.

"É a primeira vez em mais de duas décadas que os Estados Unidos e a União Europeia anunciam reduções tarifárias", afirma o texto.

A chegada de Donald Trump à Casa Branca pressupôs um período protecionista, agravado por uma recente decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) que deu razão ao fabricante aeronáutico Boeing em relação à rival Airbus.

"Consideramos esse como o primeiro passo para aliviar as tensões persistentes entre os EUA e a UE", declarou uma fonte europeia à AFP.

A UE eliminará as tarifas de importação das lagostas americanas, congeladas e vivas.

Os Estados Unidos exportaram esses crustáceos no valor de US$ 111 milhões em 2017, de acordo com o comunicado.

Os direitos aduaneiros sobre esses produtos serão eliminados retroativamente ao longo de cinco anos.

Por sua vez, os Estados Unidos diminuirão pela metade as tarifas de diversos produtos europeus no valor de US$ 160 milhões anuais, incluindo alguns pratos pré-cozidos, vidros, isqueiros e peças para isqueiros, também retroativamente.

Segundo ambos os parceiros comerciais, trata-se do "início de um processo em que serão alcançados outros acordos que permitirão relações comerciais transatlânticas mais livres, justas e recíprocas".