Chefe do serviço postal testemunha no Congresso dos EUA por polêmica eleitoral

O chefe do Serviço de Correios dos Estados Unidos (USPS), Louis DeJoy, testemunhará no Senado nesta sexta-feira sobre as reformas que causaram polêmica nas eleições nacionais de novembro, que devem atingir um recorde de votos pelo correio devido à pandemia de COVID-19.

DeJoy, um doador para a campanha do presidente Donald Trump que assumiu o cargo em junho, ordenou nas últimas semanas a remoção das caixas de coleta e equipamentos de processamento, bem como a redução das horas extras para seus trabalhadores. Essas mudanças reduziriam os prazos de entrega em todo o país, disse um líder sindical à AFP.

Ele também reorganizou a alta gerência, e o USPS alertou a maioria dos estados que não poderia garantir a entrega oportuna das cédulas.

Paralelamente, Trump - que aparece nas pesquisas eleitorais atrás do democrata Joe Bien - foi acusado de minar a democracia depois de se dizer contrário a dar mais recursos ao USPS, que sofre de problemas de liquidez, sabendo que esses recursos seriam usados em o processo de votação.

Ele também tem afirmado, sem provas, que o voto pelo correio levará à fraude eleitoral, em um momento em que se espera que uma grande parte dos eleitores recorram aos serviços postais como uma opção mais segura em meio à pandemia.

Os democratas no Congresso aproveitaram as mudanças e comentários de Trump para alegar que a Casa Branca estava conspirando para minar a confiança nos correios e ajudar Trump a concorrer a um segundo mandato.

"Puro Trump. Ele não quer eleições", disse Biden.

Sob pressão do Congresso e dos manifestantes, DeJoy mudou sua postura na semana passada e disse que as reformas seriam suspensas até depois das eleições de novembro.

No entanto, o Congresso manteve a consulta e DeJoy está pronto para testemunhar perante as duas casas nesta sexta-feira e na próxima semana.

Os Estados Unidos são o epicentro da pandemia de coronavírus em todo o mundo e espera-se que a votação pelo correio atinja números recordes.

Três quartos da população votariam por correspondência, de acordo com as estimativas.