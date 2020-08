Países europeus se opõem a restabelecimento de sanções contra o Irã pedido por EUA

França, Alemanha e Reino Unido se opõem à iniciativa adotada pelos Estados Unidos na ONU de reivindicar o restabelecimento das sanções internacionais contra o Irã, acusado de ter violado o acordo de 2015 sobre seu programa nuclear, segundo um comunicado publicado nesta quinta-feira (20).

Os Estados Unidos ativaram este mecanismo, denominado "snapback", como "participantes" do acordo sobre o programa nuclear iraniano (JCPoA). No entanto, "França, Alemanha e Reino Unido destacam que os Estados Unidos deixaram de ser um participante do JCPoA, após sua retirada do acordo" em 2018, explicaram no no comunicado suas chancelarias, que não podem "apoiar esta iniciativa, incompatível com nossos atuais apoios ao JCPoA".

Em reação a este anúncio, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou os aliados europeus dos Estados Unidos de "se alinharem com os aiatolás".

"Nenhum país, além dos Estados Unidos, teve a coragem e a convicção de apresentar uma resolução. Ao contrário, eles optaram por se alinhar com os aiatolás", disse Pompeo a jornalistas na sede das Nações Unidas, após ativar formalmente o controverso procedimento.