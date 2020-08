Polícia chilena enfrenta outra polêmica por homenagear ex-general de Pinochet

A Polícia chilena enfrenta uma nova polêmica após a decisão de nomear a Academia de Ciências Policiais com o nome de Rodolfo Stange, ex-membro da junta militar de Augusto Pinochet (1973-1990) e acusado de encobrir violações aos direitos humanos.

A decisão acabou sendo revertida nesta quinta-feira (20) após a onda de críticas gerada pela ordem do chefe da polícia, Mario Rozas, de renomear esta academia em honra a Stange, que foi definido como "um personagem destacado na história institucional".

A polícia chilena informou então que decidiu suspender "a decisão de renomear a Academia de Ciências Policiais devido à polêmica gerada em torno do assunto. Isso foi feito com um claro espírito destinado a aprofundar o vínculo estabelecido com a cidadania".