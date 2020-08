Trump toma distância de projeto de Bannon e celebra contratos de petroleiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado nesta quinta-feira, 20, sobre a prisão de Steve Bannon, seu ex-assessor político. A repórteres, Trump qualificou a notícia como "triste", mas ressaltou que não tinha qualquer envolvimento com o projeto suspeito.



Bannon foi detido por causa de envolvimento em um esquema que seria fraudulento para levantar recursos online chamado "We Build the Wall".



Trump disse que não tinha relação com a iniciativa e voltou a louvar a qualidade do muro construído por seu governo na fronteira com o México.



O líder americano falou na Casa Branca, ao receber o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al-Kadhimi.



Trump comentou que mantém a ideia de retirar gradualmente tropas do país: "Devemos sair do Iraque em breve", disse, sobre os soldados americanos, mas reafirmando o apoio às autoridades locais.



Além disso, ele comemorou o fato de que companhias americanas do setor de petróleo estão fazendo "ótimos contratos" em solo iraquiano.