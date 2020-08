Mais três jogadores do Boca Juniors são diagnosticados com COVID-19

Três jogadores do Boca Juniors testaram positivo para o novo coronavírus, informou nesta quinta-feira o clube argentino.

Embora sejam assintomáticos, eles foram isolados do elenco, na segunda semana de treinamento, após retomada das atividades suspensas desde março devido à pandemia da COVID-19.

O meia Iván Marcone e o atacante Walter Bou do time principal e o jovem goleiro Agustín Lastra deram positivo no teste realizado na terça-feira. Além deles, outros três jogadores foram diagnosticados com o vírus anteriormente, Eduardo Salvio, Lisandro López e Emanuel 'Bebelo' Reynoso.

De acordo com os protocolos acordados para o retorno aos treinos, os elenco e equipe técnica são testados a cada 72 horas.

O próximo exame será na sexta-feira. Se o resultado for negativo, as pessoas afetadas retornarão ao Centro de Treinamento Ezeiza (periferia sul) de Boca, caso contrário, permanecerão em quarentena.

O Boca, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia e Tigre retornaram aos treinos por conta da volta das partidas da Copa Libertadores.

A Argentina registra 312.646 casos de coronavírus, com 6.406 mortes, em um país de 44 milhões de habitantes.