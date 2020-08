EUA sanciona empresas por abastecer companhia aérea iraniana Mahan Air

Os Estados Unidos sancionaram, nesta quarta-feira (19), duas empresas com sede nos Emirados Árabes Unidos por abastecer a Mahan Air, uma companhia aérea iraniana acusada de ser usada por Teerã para sua "agenda desestabilizadora" em países como Síria e Venezuela.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro, informou que as empresas Parthia Cargo e Delta Parts Supply FZC forneceram "componentes essenciais e logística para a Mahan Air". Entre esses suprimentos, há peças e materiais para os jatos de fabricação americana utilizados pela Mahan.

O Departamento do Tesouro também sancionou o iraniano Amnin Mahdavi por reconhecê-lo como proprietário ou controlador da Parthia Cargo.

Essas sanções têm como objetivo impedir o acesso a financiamento internacional e impossibilitar que outras empresas façam negócios com elas.

Paralelamente, o Departamento de Justiça apresentou acusações criminais contra a Mahdavi e a Parthia por "conspiração criminosa para violar as leis de exportação dos Estados Unidos e as sanções contra o Irã".

Mahan Air, uma das principais companhias aéras do Irã, foi sancionada por transportar tropas das forças Al Qods dos Guardiões da Revolução, que os EUA culpam por atividades "terroristas" no Oriente Médio.

"O governo iraniano usa a companhia aérea Mahan como uma ferramenta de sua agenda de desestabilização em todo o mundo, incluindo nos governos corruptos da Síria e Venezuela", disse o secretário do Tesouro, Steven T. Mnuchin.

Segundo o Departamento do Tesouro, os voos da empresa permitiram o transporte de equipe e de equipamentos técnicos para a Venezuela, a fim de apoiar os esforços do governo de Nicolás Maduro de reviver o setor energético do país.

Também acusou a companhia aérea de transportar com frequência combatentes e materiais para a Síria para apoiar o governo de Bashar al-Assad.