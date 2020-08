Comunicado do Business Wire :Aeolus Capital Management Ltd.

A Aeolus Capital Management Ltd. ("Aeolus") anunciou hoje que Nicholas Jagoda será nomeado sócio e gestor de carteira da Aeolus após o cumprimento de suas obrigações perante a Elementum Advisors, LLC ("Elementum"), onde ocupa atualmente as mesmas funções. Jagoda começou a se envolver com investimentos na área de resseguro colaterizado quando entrou para a Stark Investments em 2006. Ele integrou a equipe original que lançou a Elementum em 2009 e desempenhou um importante papel na posterior fundação da Elementum (Bermuda) Ltd. em 2011.

Ao comentar a nomeação de Jagoda, Andrew Bernstein - sócio-gerente e CEO da Aeolus - afirmou: "Há muito tempo vinha considerando Nick como um dos gestores de carteira de maior destaque na classe de ativos de títulos vinculados a seguros (Insurance-Linked Securities, ILS) e tenho a imensa satisfação de contar com alguém de seu calibre na Aeolus. Nossa capacidade de atrair os melhores talentos segue reforçando a Aeolus como gestora premier de riscos de resseguro. Damos as boas-vindas a Nick à nossa equipe de gestão de carteira, comitê de operações e sociedade."

A Aeolus Capital Management Ltd.administra capital em nome de investidores que buscam retornos superiores ajustados ao risco e diversificação de benefícios disponíveis com o investimento nos mercados de resseguro de propriedades contra catástrofes e retrocessão. A empresa está sediada em Bermudas, um mercado internacional de resseguros, e administra ativos avaliados em mais de US$ 4 bilhões em nome de investidores institucionais do mundo todo.

