Futebol chileno retorna no dia 29 de agosto sob medidas sanitárias rígidas

O futebol profissional chileno será retomado no dia 29 de agosto sem a presença do público e sob estritas medidas sanitárias, após ter sido suspenso em março devido à pandemia de coronavírus, informou o presidente Sebastián Piñera nesta quarta-feira.

Após cinco meses de suspensão, os torneios profissionais de primeira e segunda divisões retornarão seguindo três rígidos protocolos sanitários elaborados sob a supervisão do Ministério da Saúde e que as 33 equipes profissionais chilenas terão que cumprir para evitar contágio durante as partidas.

"Chegou a hora de dar esse novo passo para que o futebol volte a despertar as paixões, mas com regras muito rígidas que esperamos que sejam seguidas de forma muito rigorosa", disse Piñera em cerimônia realizada no Estádio Nacional de Santiago com as autoridades da federação local e jogadores de times da capital chilena.

Piñera acrescentou que o regresso será por etapas, sem público, para evitar "um risco para a saúde de todos os envolvidos".

Os protocolos incluem 14 medidas para a concentração das equipes, nos estádios e durante viagens e deslocamentos.

Entre elas estão o respeito ao distanciamento entre os jogadores e as comissões técnicas das equipes que se enfrentam e o uso obrigatório de máscara, exceto para jogadores e árbitros durante o jogo.

Um total de 21 estádios em todo o país foram condicionados para o cumprimento das normas sanitárias.

Além disso, a Associação Nacional do Futebol Profissional (ANFP) incorporou novas sanções que vão penalizar o descumprimento dos protocolos e que não haviam sido contempladas no regulamento dos campeonatos.

"Nesse processo, é preciso dar passos adiante, mas também podem ser dados para trás. Temos que cumprir as regras e cuidar da vida de todos. É um grande desafio que temos pela frente", disse Piñera.

O torneio da primeira divisão foi suspenso em 20 de março, quando estava sendo disputada a oitava rodada. A ANFP estima que no dia 29 de agosto a rodada estará encerrada com os quatro jogos que não foram disputados.