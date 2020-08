Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), a principal plataforma de tecnologia de vídeo do mundo, anunciou hoje a nomeação de duas novas membros para seu Conselho Administrativo: Tsedal Neeley da Harvard Business School e Ritcha Gupta Ranjan do Google.

Tsedal Neeley é professora da Harvard Business School desde 2007 e professora Naylor Fitzhugh de Administração de Empresas na Harvard Business School desde 2018. Neeley dirige o curso obrigatório de Liderança e Comportamento Organizacional no programa de MBA e copreside a oferta executiva de Principais Negócios Globais. Neeley também presidiu o recrutamento do corpo docente. Ela é membro do Conselho Administrativo da Harvard Business Publishing, the Partnership Inc., e é membro do Conselho Consultivo da Rakuten Inc. Neeley é autora de vários livros, artigos e casos focados na virtualização do trabalho, globalização e transformação digital. Ela recebeu seu B.A. em Comunicação pelo Boston College, um Ed.M. em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade de Harvard e um Ph.D. da Stanford University em Ciência e Engenharia de Gestão, com especialização em Trabalho, Tecnologia e Organizações.

Ritcha Ranjan é diretora de Gerenciamento de Produtos do Google Finance. Enquanto esteve no Google, ela também trabalhou no GSuite, Google Wallet, AdWords Editor e produtos de pesquisa para celular. Em particular, ela foi a diretora da equipe de Gerenciamento de Produtos que transformou o Google Docs, Sheets, Slides, Sites e Keep de produtos voltados para o consumidor e educação em produtos usados por empresas no mundo todo, ajudando-os em sua transformação digital. Ritcha é cofundadora de uma empresa educacional sem fins lucrativos, a Five Pumpkins, e já trabalhou na Microsoft no Speech Group, liderando a equipe de Gerenciamento de Produto da Speech SDK e o Yahoo! como gerente de Marketing de Produtos. Ela possui várias patentes e ganhou o Prêmio Fundador do Google por seu trabalho com os produtos. Ritcha atualmente é membro do Comitê de Contratação de Gestão de Produtos e no Comitê de Promoção do Google. Ela possui um MBA pela Harvard Business School e graduação em Engenharia de Sistemas pela University of Waterloo no Canadá.

"Estou emocionada por ingressar no Conselho Administrativo da Brightcove em um momento em que as oportunidades de uso de vídeo são tão importantes", disse Neeley. "Com a virtualização do mundo e a transformação digital das indústrias, a Brightcove está pronta para conectar as pessoas com ferramentas digitais estelares em escala. Mal posso esperar para trabalhar com meus colegas membros do conselho para garantir que a Brightcove continue liderando o caminho para conectar pessoas a nível mundial."

"Com a reputação estabelecida da Brightcove, a amplitude de seus produtos e soluções e uma ampla base de clientes, ela está preparada para o sucesso de longo prazo", afirmou Ranjan. "A tecnologia está evoluindo rapidamente para conectar as pessoas ao redor do mundo e com o vídeo agora enraizado em nossa vida cotidiana por meio do entretenimento, trabalho e educação, precisamos democratizá-lo para as massas. Tenho o prazer de fazer parte do Conselho Administrativo da Brightcove para ajudar a orientar a empresa a oferecer os melhores produtos e soluções de tecnologia de vídeo para o mercado, garantindo a melhor experiência para todos os espectadores."

"Este é um momento crucial na história em que o mundo está passando por uma rápida transformação digital e a Brightcove está na vanguarda, permitindo que as empresas continuem trabalhando de forma eficaz por meio do vídeo", comentou Jeff Ray, CEO da Brightcove. "Estamos empolgados com o fato de contar com a Tsedal e a Ritcha no nosso Conselho Administrativo. Ao colaborar com ideias progressivas e inovadoras, além de uma profunda experiência técnica, ambas ajudarão a Brightcove a criar e crescer, permitindo que nossa empresa sirva melhor nossos clientes e a indústria de vídeo."

Sobre a Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Somos as pessoas por trás da principal plataforma de tecnologia de vídeo do mundo. Com nossa premiada tecnologia e serviços, ajudamos organizações em mais de 70 países a enfrentar desafios de negócios e criar oportunidades estratégicas, inspirando, entretendo e engajando seus públicos através de vídeo.

Desde que a Brightcove foi criada em 2004, temos aumentado constantemente os limites para criar uma plataforma para pessoas que levam a sério o vídeo: uma que seja robusta, escalável e intuitiva. Beneficiando de uma infraestrutura global, suporte ao cliente incomparável, um extenso ecossistema de parceiros e investimentos incansáveis em P&D;, os vídeos da Brightcove definem o padrão para gerenciamento, distribuição e monetização de vídeos de nível profissional. Para saber mais, acesse www.brightcove.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode incluir declarações prospectivas relacionadas com os objetivos previstos, crescimento e/ou desenvolvimento ou aprimoramento esperado de produtos e serviços. Estas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso das seguintes palavras (entre outras): "acredita", "espera", "pode", "irá", "planeja", "deveria" ou "antecipa" ou palavras comparáveis e suas negativas. Estas declarações prospectivas não são garantias, mas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas contidas nestas declarações. Para uma análise de tais riscos e incertezas, consulte "Fatores de risco" nos arquivos da empresa com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sua sigla em inglês), incluindo seu relatório anual mais recente no Formulário 10-K e o relatório trimestral mais recente no Formulário 10-Q. A Brightcove não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa no caso de mudanças nas circunstâncias ou de outra forma, e tais declarações são atuais apenas na data em que são feitas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005514/pt/

Imprensa Meredith Duhaime Gerente sênior de Relações Públicas Brightcove | 603-785-8518 mduhaime@brightcove.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.