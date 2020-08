Cem mil evacuados por inundações no sudoeste da China

As inundações no sudoeste da China causaram a evacuação de dezenas de milhares de pessoas e a barragem das Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo, está prestes a receber o maior volume de água de sua história.

A televisão pública CCTV mostrou imagens impressionantes de vilas parcialmente submersas e água invadindo estradas ou cobrindo os pés de uma estátua de 71 metros de altura de um Buda em Leshan, província de Sichuan.

Este local, de grande valor religioso e turístico, está inscrito na lista do patrimônio mundial da UNESCO e está localizado perto de três rios. Estava cercado por sacos de areia, mas a medida não foi suficiente para parar a água.

A imprensa chinesa mostrou imagens de soldados evacuando residentes de Leshan e da cidade vizinha de Ya'an. No total, mais de 100.000 pessoas tiveram que deixar suas casas. Alguns deles ficaram isolados por muito tempo, sem comida ou água potável.

Devido às fortes chuvas, a famosa barragem das Três Gargantas, localizada no centro da província de Hubei, receberá seu maior volume de água desde que entrou em operação em 2003, segundo a CCTV.