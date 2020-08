Comunicado do Business Wire :Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition

O comitê organizador superior da Exposição Internacional de Equitação e Caça de Abu Dhabi (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition, ADIHEX) anunciou que a 18.ª edição do evento ocorrerá durante sete dias, de 27 de setembro a 3 de outubro de 2021, no Centro de Exposição Nacional de Abu Dhabi (Abu Dhabi National Exhibition Centre, ADNEC), sob a patrocínio de Sua Alteza Xeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Clube dos Falcoeiros dos Emirados. A exposição ocorrerá pela primeira vez em sua história durante sete dias consecutivos, seguindo sua estratégia de desenvolvimento e tornando-a uma exposição internacional abrangente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005260/pt/

Photos from ADIHEX 2019 (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Majed Ali Al Mansouri, secretário geral do Clube de Falcoeiros dos Emirados e presidente do Comitê Organizador Superior de ADIHEX, disse que o gesto gentil do patrono do evento, Sua Alteza Xeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Clube dos Falcoeiros dos Emirados, e suas diretrizes para estender a exposição por uma semana inteira resultaram da vontade sem precedentes dos participantes do evento.

Sua Excelência Al Mansouri explicou que a extensão oferecerá aos visitantes e expositores uma oportunidade maior de se beneficiarem do evento para fazer contatos comerciais e concluir seus acordos de negócios. Ela também ajudará a atender às vontades crescentes dos visitantes de todo o mundo, entre eles os que se interessam por falcoaria, caça e equitação.

Sua Excelência Majed Al Mansouri acrescentou que o evento assistiu um aumento impressionante no número de visitantes, alcançando um total de 1,6 milhão desde seu lançamento até a edição de 2019.

Sua Excelência Al Mansouri reiterou que a próxima edição será única, pois coincide com a comemoração dos 50 anos de sucesso e conquistas dos Emirados Árabes Unidos, e o lançamento do plano Jubileu de Ouro para os próximos 50 anos.

O Clube de Falcoeiros dos Emirados aprovou um plano estratégico para manter a ADIHEX como a maior exposição do gênero na região MEA pelos próximos anos. O plano inclui a expansão gradual do espaço do evento, proporcionando um grande avanço no número de visitantes e expositores locais e internacionais.

Sua Excelência AL Mansouri disse: "enquanto se preparam para os próximos 50 anos, os Emirados Árabes Unidos alcançam conquistas únicas em várias áreas ao longo das últimas décadas, e consegue ocupar as principais posições regionais e globais na área de eficiência governamental e competitividade econômica enquanto preserva seu legado.

A próxima edição da ADIHEX ocorrerá sob o tema "Sustentabilidade e herança cultural: uma aspiração renascida", que reflete as iniciativas de Abu Dhabi e do mundo para promover a caça, os esportes tradicionais e setores relacionados de forma ambientalmente sustentável.

A ADIHEX proporciona a seus participantes e visitantes uma oferta ampla que abrange seus 11 setores: produtos e serviços veterinários, armas de caça, mídia, veículos e equipamentos de lazer ao ar livre, turismo de caça e safári, artes e artesanato, equitação, falcoaria, pesca e esportes marítimos, equipamentos para caça e acampamento, promoção e preservação da herança cultural.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005260/pt/

Abeer Mahmoud abeer@pyramedia.biz

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.