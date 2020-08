Bolsa de Hong Kong anuncia que pode não abrir nesta 4ªfeira por alerta de tufão

A Bolsa de Hong Kong pode não abrir nesta quarta-feira, 19, devido ao alerta de um tufão de nível nove para a região, anunciou a própria bolsa local, nesta terça-feira, 18.



"Se um alerta de nível oito ou superior permanecer em vigor às 09h00 (pelo horário local), os negócios da manhã em todos os mercados serão cancelados", informa a instituição financeira. Às 20h20 de Brasília desta terça-feira, os relógios em Hong Kong marcavam 7h20 da manhã de quarta-feira - ou seja, as operações por lá começariam em menos de duas horas. A Bolsa do território chinês pode emitir novo comunicado sobre o pregão a qualquer momento.



Uma nova avaliação será feita ao meio-dia do horário local. Se o alerta de nível oito ou superior estiver mantido, a etapa vespertina do pregão também será cancelada. Caso o alerta seja suspenso até as 12h, os mercados de títulos e derivativos retomarão as negociações à tarde.