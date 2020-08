Magnata Ron Meyer deixa NBCUniversal após admitir polêmica com ex-amante

O magnata de Hollywood Ron Meyer, responsável por impulsionar as carreiras de estrelas como Tom Cruise e Meryl Streep, anunciou na terça-feira (18) que vai deixar o cargo de vice-presidente da NBCUniversal após admitir ter pago a uma ex-amante para esconder um caso entre eles.

Meyer, que esteve à frente da Universal Studios durante uma época de grande sucesso e foi cofundador da influente agência de talentos CAA, é a mais recente figura do cinema hollywoodiano forçada a deixar a indústria por má conduta.

"No final da semana passada, Ron Meyer informou à NBCUniversal que agiu de uma forma que acreditamos não ser consistente com as políticas ou valores de nossa companhia", disse Jeff Shell, CEO da NBCUniversal, em comunicado à AFP. "Chegamos à conclusão mútua de que Ron deveria deixar a empresa imediatamente", acrescentou.

Em outra declaração, Meyer afirmou que uma mulher com quem ele "teve um caso muito breve e consensual há muitos anos" fez falsas acusações, forçando-o a "chegar a um acordo (financeiro) sob ameaça". O executivo do entretenimento também disse colocou sua família e funcionários a par dos fatos depois que "terceiros" descobriram sobre o acordo e tentaram extorquir dinheiro dele.

Em um guinada curiosa, a mídia especializada de Hollywood identificou a mulher como a atriz Charlotte Kirk, de "Oito Mulheres e Um Segredo", que também esteve ligada à queda do ex-presidente da Warner Bros, Kevin Tsujihara. No ano passado, ele se demitiu em meio a denúncias de um caso extraconjugal com Kirk, para quem ele teria facilitado papeis em filmes e séries. O empresário da atriz britânica não quis comentar a situação.

Aos 75 anos, Meyer deixa seu cargo de vice-presidente da NBCUniversal, que ocupava desde 2013 depois de um reinado de 18 anos como chefe da Universal Studios, onde supervisionou sucessos como "Gladiador", "Erin Brokovich" e "Velozes e Furiosos". Na NBCUniversal, ele ajudou a projetar a aquisição da DreamWorks Animation por 3,8 bilhões de dólares.

Meyer começou sua carreira no entretenimento como mensageiro de uma agência de Hollywood depois de abandonar a escola e ingressar no exército. Em 1975, ele deixou a gigante da indústria William Morris Agency para cofundar a CAA, que ganhou lugar de destaque.