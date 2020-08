Petróleo fecha estável antes da reunião da Opep+ e divulgação de estoques dos EUA

As cotações do petróleo fecharam em estabilidade nesta terça-feira (18) antes de uma reunião de ministros da Opep e seus aliados (Opep+) e da difusão do informe semanal de estoques de cru nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 0,2% a 45,46 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em setembro fechou inalterado a 42,89 dólares, seu nível mais alto desde março.

O Brent e o WTI subiram, respectivamente, 1,3% e 2,1% na segunda-feira.

"Os preços tentaram no começo da semana testar seus níveis mais altos desde o fim do primeiro trimestre, mas os temores persistentes sobre a demanda continuam limitando toda alta verdadeira", resumiu Robbie Fraser, da Schneider Electric.

Na quarta-feira, a Opep+ analisará em uma videoconferência seu acordo de corte de produção, informou o cartel na segunda-feira.

É "pouco provável" que a reunião "mude a oferta" de petróleo, avaliou Tamas Varga, analista da PVM.