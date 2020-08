Opas: Se baixamos a guarda, é possível que ocorra aumento expressivo de casos

Diretor para Emergências de Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Ciro Ugarte pediu que os países da região "não baixem a guarda" diante da covid-19. Ele lembrou que, caso as nações relaxem as medidas, é possível ocorrer um "aumento expressivo de casos" da doença.



As declarações foram dadas durante entrevista coletiva virtual da entidade. Ugarte comentou também que os eventos públicos com muitas pessoas são um risco agora, por favorecerem a disseminação do vírus, por isso devem ser evitados.



Também presente na coletiva, o Gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri, lembrou que não há até o momento um tratamento específico para a covid-19. Ele lembrou que a dexametasona tem sido indicada como opção para auxiliar pacientes graves, que recebem oxigênio.