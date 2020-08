OMS alerta sobre propagação do coronavírus em menores de 50 anos na Ásia-Pacífico

O coronavírus entrou em uma nova fase na região Ásia-Pacífico, onde se propaga atualmente entre os menores de 50 anos, geralmente assintomáticos, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

E as pessoas sem sintomas com com sintomas leves correm o risco de infectar idosos ou pessoas com problemas de saúde, afirmou Takeshi Kasai, diretor da OMS para o Pacífico oeste.

"A epidemia está mudando. As pessoas com 20, 30 ou 40 anos são cada dia mais uma ameaça. Muitos não sabem que estão infectados. Têm sintomas leves ou, às vezes, nenhum sintoma".

"Não estamos vendo apenas um novo surto, eu vejo sinais de que entramos em uma nova fase da pandemia na Ásia-Pacífico", disse Kasai.

Dois terços dos infectados nos últimos dias no Japão têm menos de 40 anos, de acordo com dados da OMS. Assim como acontece com metade dos infectados nas Filipinas e Austrália.

"Temos que intensificar os esforços para que o vírus não afete as populações mais vulneráveis", advertiu Kasai.

Países onde a epidemia parecia estar controlada como Nova Zelândia, Vietnã ou Coreia do Sul detectaram novos focos recentemente, o que obrigou o retorno das restrições em várias cidades.

Recorrer a confinamentos localizados, sem consequências econômicas tão graves para os países, parece estar funcionando em muitos casos e pode ser uma ferramenta útil a longo prazo, de acordo com Kasai.

"Mas a ameaça persistirá enquanto o vírus circular e não estivermos imunizados contra ele", advertiu.