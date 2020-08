Michelle Obama elogia Biden e Trump alerta sobre transformar EUA em Venezuela

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, abre a convenção democrata na segunda-feira com elogios inflamados ao candidato à Casa Branca Joe Biden, enquanto o presidente Donald Trump tenta estragar o partido de seu rival apontando que transformará o país em "outra Venezuela".

"Eu conheço Joe", diz a esposa de Barack Obama, de acordo com um videoclipe divulgado horas antes de seu discurso, o destaque do primeiro dia do conclave planejado com fanfarra tradicional em Milwaukee, Wisconsin, mas que o coronavírus transformou em quatro dias de eventos 'online'.

"Ele sabe o que é preciso para resgatar uma economia, enfrentar uma pandemia e liderar nosso país. E ele escuta. Ele vai dizer a verdade e confiar na ciência", acrescenta, referindo-se ao vice-presidente durante o mandato de oito anos de seu marido, em uma crítica aberta à questionada gestão de Trump à crise do coronavírus.

Michelle Obama deve colocar toda sua popularidade a serviço de Biden no início de uma semana de discursos em que os democratas apostam em projetar uma imagem de unidade diante de Trump.

O senador Bernie Sanders, o principal expoente da esquerda americana, que apoia Biden depois de competir sem sucesso pela indicação democrata à presidência, pede união para "derrotar" Trump, segundo trechos revelados de seu discurso desta noite.

"Esta eleição é a mais importante da história moderna deste país", diz ele, convocando os americanos "a lutar pela democracia e pela decência, e contra a ganância, a oligarquia e o autoritarismo".

"A cada quatro anos nos reunimos para reafirmar nossa democracia", diz a moderadora da convenção, a atriz Eva Longoria, na abertura da reunião. "Este ano viemos salvá-la".

O programa desta segunda-feira na convenção, que é transmitida ao vivo, é concluída pelo ex-governador republicano de Ohio, John Kasich, em uma homenagem aos eleitores que estão arrependidos ou cansados de apoiar Trump.

- "Um país socialista muito chato" -

Apesar das restrições devido à pandemia, que deixou mais de 170.000 mortos nos Estados Unidos, Trump viajou para Wisconsin, o mesmo estado onde a convenção democrata é realizada, e para o vizinho Minnesota, para interagir com seus apoiadores.

"Esta é a escolha mais perigosa que tivemos", disse Trump da pista do aeroporto em Oshkosh, Wisconsin, cerca de 80 milhas ao norte de Milwaukee.

"Será uma outra Venezuela. Eu dizia isso levianamente, agora digo com muita força porque é uma ideologia semelhante: será uma Venezuela em grande escala, em escala muito grande se vencerem", alertou.

Em Mankato, Minnesota, Trump disse que "Joe Sonolento", como costuma apelidar de seu oponente, quer "abolir" o "estilo de vida americano" e fazer da América "um país socialista muito chato".

O presidente, eufórico enquanto os seus apoiantes gritavam "mais quatro anos!", também insistiu com os seus ataques sem provas contra a "fraude" que segundo ele envolverá votação pelo correio, que possivelmente aumentará devido à pandemia.

"A única maneira de perdermos essa eleição é se a eleição for fraudada", disse Trump em Wisconsin, que ameaçou bloquear fundos adicionais para o serviço postal que os democratas dizem ser necessários para processar milhões de cédulas.

- "Trapeceando" -

Vários procuradores-gerais estaduais disseram nesta segunda-feira que avaliam opções legais para evitar interrupções no serviço postal.

O presidente do Partido Democrata, Tom Perez, disse que a convenção busca ser uma resposta ao "ataque" de Trump à democracia, destacando os esforços para proteger o voto pelo correio.

"Este presidente não pode vencer por seus méritos, então ele tem que trapacear. E isso é vergonhoso", disse ele ao The Washington Post.

A nomeação democrata inclui também reuniões dos diferentes grupos que compõem o partido.

Em reunião do Hispanic Caucus, vários parlamentares e líderes sociais destacaram o golpe desproporcional que a comunidade, a principal minoria nos Estados Unidos, sofreu com o coronavírus.

"Muitas comunidades latinas têm o maior índice de infecções", alertou Julián Castro, o único candidato presidencial hispânico nas primárias democratas.

Nas quatro noites do conclave democrata, que culminará na quinta-feira com a oficialização da candidatura de Biden, também falarão a esposa de Biden, Jill, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, assim como Hillary Clinton.

Biden aparece à frente de Trump nas pesquisas por 7,7 pontos com base na média do RealClearPolitics.

A distância diminuiu e o democrata espera que a escolha de Kamala Harris, a primeira mulher negra na corrida presidencial de um partido importante, revigore sua candidatura.