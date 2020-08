Universidade americana recua para ensino remoto após surto de COVID-19

Uma universidade no estado americano da Carolina do Norte anunciou nesta segunda-feira que mudará para aulas inteiramente virtuais para seus quase 20.000 alunos, após dezenas de testes positivos para COVID-19 na primeira semana de volta às aulas.

A mudança reflete a decisão em várias cidades dos EUA que optaram por aulas híbridas (alguns dias por semana em sala de aula) para escolas primárias e secundárias, ou aulas inteiramente virtuais nas principais cidades, incluindo Chicago, Houston, Los Angeles e Washington.

Um anúncio da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, uma das mais populares do país, disse que 177 alunos com teste positivo estão atualmente isolados e outros 349 foram colocados em quarentena.

A taxa de teste positivo no campus saltou para 13,6% na semana passada. Na semana anterior era de 2,8%, de acordo com o comunicado.

"Por mais que acreditemos ter trabalhado diligentemente para ajudar a criar um ambiente de aprendizado saudável e seguro no campus, acreditamos que os dados atuais apresentam uma situação insustentável", disse o chanceler da UNC Chapel Hill, Kevin Guskiewicz, e o vice-chanceler Robert Blouin, no comunicado.

Os surtos de contágio apareceram em vários dormitórios e em uma residência estudantil, segundo o jornal estudantil The Daily Tar Heel.

Apenas 60% dos dormitórios estavam ocupados e 30% dos alunos frequentavam aulas presenciais, mas a universidade anunciou que, a partir de quarta-feira, todos os alunos de graduação - mais de 19.000 pessoas - mudariam para o ensino remoto.

Os mais de 10.000 alunos de pós-graduação da universidade podem continuar a assistir às aulas pessoalmente.

De quase 3.000 outras universidades e instituições de ensino superior dos EUA, 30% optaram por ensinar principalmente ou totalmente online, 15% optaram pelo modelo híbrido e 23% decidiram retomar as aulas primariamente ou totalmente pessoalmente.

O restante ainda não havia anunciado sua decisão, de acordo com o College Crisis Initiative.

Entre as 151 universidades que decidiram dar aulas inteiramente virtualmente, estão a prestigiosa Harvard University e a Johns Hopkins University em Baltimore.