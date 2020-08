Michelle Obama abre convenção virtual democrata com Trump à espreita

O Partido Democrata abre nesta segunda-feira (17) uma convenção virtual sem precedentes para confirmar Joe Biden como candidato à Casa Branca, com uma mensagem da ex-primeira-dama Michelle Obama e com o presidente Donald Trump rondando o encontro com uma viagem para Wisconsin.

A nomeação deste ano é tudo, menos convencional, já que a pandemia do coronavírus obrigou a organização de um evento sem público e sem pompa, mais parecido com um programa de televisão do que com um comício.

O local escolhido para a reunião de quatro dias foi Milwaukee, Wisconsin, um estado-chave que os democratas precisam tirar de Trump, que surpreendentemente venceu na região em 2016 contra Hillary Clinton.

Apesar das restrições devido à pandemia, que já deixou mais de 170.000 mortos, Trump viajará ao centro dos Estados Unidos para fazer dois discursos, um deles em Oshkosh, Wisconsin, a cerca de 90 minutos do local onde os democratas planejaram se reunir.

"Conheço bem essas pessoas, eu as venci na última vez", disse Trump em tom desafiador nesta segunda-feira. "Eles não podem estar unidos", disse.

O dia começou com uma série de reuniões virtuais, começando com a do Caucus Hispânico do Partido Democrata, no qual vários congressistas e líderes sociais destacaram o impacto desproporcional que a comunidade latina sofreu com o coronavírus.

- Briga pelo voto por correio -

Trump sugeriu que não tinha escolha a não ser viajar para o Wisconsin, pois sente que não receberá um tratamento justo da mídia, que mais uma vez classificou como "falsa".

"Meu maior adversário não é Biden, não são os democratas. É a mídia corrupta", disse ele, reclamando que seu concorrente - confinado em sua residência em Delaware devido ao coronavírus - não responde a nenhuma pergunta há meses.

O programa de segunda-feira também conta com a presença do ex-rival de Biden nas primárias, o senador progressista Bernie Sanders, e o ex-governador republicano de Ohio, John Kasich, uma referência aos republicanos que estão arrependidos ou cansados de apoiar Trump.

"É absolutamente necessário que Donald Trump seja derrotado", disse Sanders à ABC no domingo.

A convenção ocorre em paralelo a uma briga espinhosa com o governo sobre o voto pelo correio, que se apresenta como fundamental em um país que ainda luta com a pandemia.

O presidente afirma - sem provas - que o voto pelo correio pode abrigar tentativas de fraude e ameaçou bloquear o financiamento adicional que os democratas afirmam que o serviço postal precisa para processar os milhões de votos.

Este encontro, que marca a reta final das eleições presidenciais nos Estados Unidos, serve para fortalecer a imagem do candidato e agitar as bases.

A escolha de Milwaukee para sediar a convenção democrata baseou-se principalmente em sua localização em Wisconsin, um grande estado-pêndulo, que às vezes apoia os democratas, em outras, os republicanos.

A cidade investiu milhões de dólares nos preparativos para o evento frustrado.

Na tentativa de recriar o clima das convenções online, centenas de "festas" foram organizadas para acompanhar a convenção ao vivo, algumas em drive-ins, para respeitar o distanciamento social.

- Equilíbrio de gerações -

Biden lidera as pesquisas com uma vantagem de nove a 10 pontos percentuais sobre Trump.

Para Biden, sua recém-eleita companheira de chapa, Kamala Harris, a primeira candidata negra à vice-presidência a concorrer em um dos partidos da maioria, representa o "sonho americano".

Além disso, a senadora de 55 anos e ex-procuradora-geral da Califórnia representa um equilíbrio de gerações para o candidato veterano de 77 anos.

- Dúvidas sobre a "não convenção" -

Durante as quatro noites do evento, que culminará na oficialização da candidatura de Biden, também farão uso da palavra a esposa de Biden, Jill, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, além de Hillary Clinton.

Biden pretende destacar seu programa de 700 bilhões de dólares para investimentos em novas tecnologias e a criação de cinco milhões de empregos.

O plano "Build Back Better" (Reconstruir Melhor) é um desafio hostil a Trump, em um país afetado por uma pandemia que provocou a perda de milhões de empregos.

Para os republicanos, o evento democrata pode ser uma lição a ser aplicada na próxima semana, quando realizam sua convenção.

Os republicanos também vão realizar um evento virtual após várias tentativas fracassadas de salvar o formato presencial.