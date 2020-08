Governo aprova protocolos para disputa da Libertadores e da Sul-Americana

O governo brasileiro aprovou os protocolos de concentração sanitária apresentados pela Conmebol para a disputa das Copas Libertadores e Sul-Americana, anunciou a entidade nesta segunda-feira.

As autoridades sanitárias determinaram que os protocolos "estão alinhados com as recomendações do Ministério da Saúde" para a entrada no Brasil de jogadores, treinadores e comissões técnicas de outros países, informou a Conmebol em seu site.

A Libertadores será reiniciada no dia 15 de setembro e a Sul-Americana no dia 27 de outubro.

O governo lembrou que jogadores, técnicos e auxiliares devem medir a temperatura antes das competições e a seguir a obrigatoriedade do uso de máscara facial, exceto para aquecimento e jogo.

Entre outras orientações, recomenda evitar apertos de mão ou qualquer contato físico antes e depois dos treinos, competições e comemoração de gols.

Aconselha a não cuspir no campo e a não compartilhar garrafas de água que também devem ser descartáveis.

As autoridades sanitárias brasileiras solicitam que as delegações em viagem ao Brasil sejam informadas sobre a situação epidemiológica e sanitária das cidades de destino, a fim de tomar os devidos cuidados.

O Brasil possui um dos maiores registros de coronavírus do mundo, com mais de 3 milhões de infecções e 107.852 mortes.

Cabe aos estados brasileiros autorizar ou não a abertura de estádios e a realização de jogos.

Além do Brasil, os países que já aprovaram os protocolos de retorno aos estádios das duas competições sul-americanas são Paraguai e Venezuela.

Restam Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Peru e Uruguai.