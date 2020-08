Rebeldes curdos afirmam que derrubaram helicóptero turco no Curdistão

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, oposição curda na Turquia) anunciou nesta segunda-feira (17) que derrubou um helicóptero turco no Curdistão iraquiano, em represália pela morte de um de seus comandantes e dois oficiais iraquianos na semana passada.

Serbest Aqraoui, prefeito de Kani Massi, confirmou à AFP a queda do helicóptero na localidade que fica próxima da fronteira com a Turquia.

"Nossas forças conduziram uma operação contra os helicópteros Sikorsky (...) e derrubaram um de seus aparatos turcos", indicou um comunicado das Forças de Defesa do Povo, braço armado do PKK.

"Esta operação se deu em memória do mártir Akid Karzan e dos oficiais iraquianos mortos em um ataque aéreo do exército de ocupação turca", afirmou o comunicado.

Não foi possível obter uma reação imediata das autoridades turcas.

Na terça-feira passada, um drone turco direcionado contra uma reunião entre os comandantes da guarda fronteiriça iraquiana e do PPK no Curdistão matou dois altos comandantes iraquianos, um soldado e um comandante do PPK.

Bagdá protestou energicamente. Mas a Turquia continuou com seus ataques aéreos e terrestres, garantindo que luta contra uma organização que considera "terrorista".