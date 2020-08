Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

Os sistemas de segurança tradicionais estão tendo problemas para se adaptar a cenários cada vez mais exigentes: muitos alarmes falsos disparados por objetos que não são o objetivo; só pode contar com a reprodução de vídeo para confirmação após os eventos; difícil recuperação de provas com imagens sem cor à noite; custo extra e instalação complicada para um sistema relativamente abrangente etc.

Para resolver esses problemas, a Dahua Technology (SZSE: 002236) lança sua solução inovadora e poderosa solução de câmeras três em um (TiOC, na sua sigla em inglês), apresentando os seguintes recursos.

Alarme preciso. O alarme falso é sempre uma dor de cabeça para os usuários. Com proteção de perímetro alimentada por inteligência artificial (IA) e SMD Plus, a TiOC da Dahua oferece uma função de alarme preciso ao direcionar com precisão as pessoas e veículos com uma taxa de precisão superior a 98%, filtrando objetos que não são objetivos, como animais de estimação, folhas etc., melhorando consideravelmente a eficiência da TiOC.

Dissuasão ativa e alarme em tempo real. A TiOC pode responder durante o evento com funções de dissuasão ativa e alarme em tempo real. A dissuasão ativa é mais eficaz com luz vermelha e azul, que é atraente e também visível durante nevoeiro denso e chuva forte. Um alto-falante melhorado oferece até 110 dB, com uma sirene ou uma voz gravada. A TiOC também fornece notificações de alarme em tempo real, permitindo que os usuários respondam a tempo.

Colorido total. É fundamental dispor de informações confiáveis durante a recuperação de provas. Com a tecnologia "Full-color" líder do setor, a TiOC da Dahua oferece imagens coloridas dia e noite, aprimorando amplamente a capacidade de identificar suspeitos.

Três em um. A TiOC integra monitoramento colorido 24 horas por dia, sete dias por semana, dissuasão ativa e IA em uma solução inteligente e inovadora, economizando muito tempo e custos para distribuidores e instaladores.

Cenários de uso

A TiOC é adequada para locais privados que precisam manter a ordem e alertar invasores, como condomínios, lojas, armazéns etc. A TiOC pode identificar com precisão alvos reais, alertá-los com eficácia e notificar o usuário em tempo real. A imagem colorida fornece evidências humanas/veiculares mais úteis para análises futuras.

A TiOC também é ideal para cenários externos, como pistas de incêndio, que precisam estar sempre livres de veículos. Experimente e a TiOC funcionará como um guardião responsável, mantendo as vias de emergência efetivamente desobstruídas.

A solução TiOC da Dahua compreende câmeras IP WizSense, câmeras HDCVI 6.0 e XVRs e as próximas câmeras PTZ, e é aplicável a condomínios, lojas, depósitos, pistas de incêndio e locais semelhantes. Com sua missão de "Permitir uma sociedade mais segura e uma vida mais inteligente", a Dahua Technology continuará se concentrando em "Inovação, Qualidade e Serviço" para atender seus parceiros e clientes no mundo todo.

