Rei emérito da Espanha está nos Emirados Árabes Unidos

O rei emérito espanhol Juan Carlos I, que deixou o país em exílio há duas semanas devido a um escândalo de corrupção, está nos Emirados Árabes Unidos, anunciou nesta segunda-feira a Casa Real, acabando com as dúvidas sobre o paradeiro do ex-chefe de Estado.

"No dia 3 agosto viajou para os Emirados Árabes Unidos e permanece lá", afirmou à AFP um porta-voz da Casa Real sobre o rei emérito de 82 anos, que deixou a Espanha no momento em que é investigado, na Suíça e em seu próprio país, por sua fortuna em contas secretas em bancos suíços.

Até o momento, no entanto, o monarca não é objeto de nenhum processo.