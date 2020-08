Peru registra recorde de casos de coronavírus em 24 horas

O Peru contabilizou neste domingo 10.143 casos de Covid-19 em 24 horas, um recorde pelo segundo dia consecutivo, anunciou o Ministério da Saúde.

O novo número situa em 535.946 o total de infectados, em meio a um crescimento da doença, segundo o boletim diário divulgado por autoridades de saúde do país.

Os 10.143 novos casos de hoje superam os 9.501 da véspera. O balanço dominical encerra uma das piores semanas da pandemia no país sul-americano, que enfrenta um aumento quase diário do número de pacientes acima de 8.000 desde a última quarta-feira.

A média da última semana ficou em 8.275 casos diários, segundo um balanço da AFP. Há um mês, a média diária era de 3.328 casos.

O crescimento da pandemia nos último dias levou o governo peruano a ordenar novamente um toque de recolher total aos domingos, que se soma ao toque de recolher noturno diário das 22h às 4h. O governo também proibiu as reuniões familiares, principais focos de contágio desde o fim da quarentena nacional obrigatória.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru é o segundo país latino-americano com mais casos da doença, atrás do Brasil. O número de infectados começou a cair em meados de junho, mas voltou a subir após o fim da quarentena obrigatória, determinado em 1º de julho.