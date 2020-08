EUA apoia Chipre para exploração de hidrocarbonetos no Mar Mediterrâneo

O governo dos Estados Unidos apoia a reivindicação do Chipre para a exploração de campos de hidrocarbonetos encontrados em seus mares territoriais e quer uma cooperação maior entre os países da região, de acordo com David Hale, subsecretário de Estado para Assuntos Políticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A declaração vem após incursões da Turquia no Mar Mediterrâneo, que enviou navios de guerra para escoltar embarcações de pesquisa que estavam fazendo prospecção no local.



De acordo com o comunicado, Hale disse que a exploração de hidrocarbonetos vai "prover segurança de energia durável e prosperidade econômica para o Mediterrâneo". O número três da diplomacia americana completou que os recursos naturais "devem ser divididos de forma igualitária entre as comunidades cipriotas gregas e turcas".



A Turquia, que não reconhece o Chipre como Estado, reclama para si 44% do território da ilha e insiste que tem direito aos mares territoriais para fins de defesa e desenvolvimento econômico da comunidade turca do Chipre. Na sexta-feira, 15, a União Europeia prestou solidariedade a Grécia e ao Chipre, pedindo uma redução das hostilidades por parte do governo turco.



O Chipre cedeu a exploração das reservas de hidrocarbonetos da região para as empresas americanas ExxonMobil e Chevron, além da Qatar Petroleum, do Catar.