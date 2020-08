EAU e Israel estabelecem primeira conexão telefônica direta

O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (EAU) conversou por telefone neste domingo com seu colega israelense para marcar o início das conexões diretas entre os dois países, após o anúncio de normalização das relações.

"O xeque Abdallah bin Zayed Al-Nahyan e sua excelência Gabi Ashkenazi inauguraram as conexões telefônicas diretas entre Emirados Árabes Unidos e Israel", anunciou no Twitter Hind Manei al Otaiba, diretora de comunicação estratégica no ministério das Relações Exteriores dos EAU.

"Hoje conversei com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. Juntos decidimos instaurar um canal de comunicação direto antes da assinatura do acordo de normalização entre os dois países e decidimos nos reunir em breve", tuitou Ashkenazi.

Emirados Árabes Unidos e Israel concordaram em normalizar as relações, no âmbito de um tratado histórico negociado pelos Estados Unidos. Após a assinatura do acordo, os EAU serão o terceiro país árabe a seguir o caminho desde a criação de Israel, depois do Egito em 1979 e da Jordânia em 1994.

A iniciativa foi elogiada pelos países ocidentais, mas recebeu muitas críticas dos palestinos.

Dentro do acordo, Israel se compromete, segundo os Emirados, a deter o projeto de anexação dos territórios palestinos na Cisjordânia ocupada. Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que trata-se apenas de um adiamento do projeto de anexação, ao qual Israel "não renunciou".