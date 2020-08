Conselho de Segurança da ONU rejeita extensão de embargo de armas contra o Irã

O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta sexta-feira (14) uma resolução dos Estados Unidos para estender o embargo sobre a venda de armas ao Irã que vence em outubro, anunciou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que chamou a decisão de um fracasso "indesculpável".

"Os Estados Unidos nunca abandonarão nossos amigos na região que esperavam mais do Conselho de Segurança. Continuaremos trabalhando para garantir que o regime teocrático terrorista não fique livre para comprar e vender armas que ameaçam o coração da Europa, do Oriente Médio e além", declarou em comunica

De acordo com Pompeo, o Conselho de Segurança, que tem como membros permanentes as grandes potências do mundo (Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França), "fracassou hoje no cumprimento de sua missão fundamental", isto é, "manter a paz e a segurança internacionais".

O Conselho de Segurança "rejeitou uma resolução sensata para prolongar um embargo sobre as armas no Irã imposto há 13 anos e abriu o caminho para que o principal Estado que apoia o terrorismo no mundo possa comprar e vendar armas convencionais sem restrições da ONU, pela primeira vez em mais de uma década", lamentou o secretário de Estado americano.

Para Pompeo, a decisão da ONU é contrária ao desejo de diversos países árabes e de Israel.

O voto desta sexta-feira poderia iniciar um longo embate diplomático com repercussões para o acordo internacional de 2015, assinado para impedir que Teerã adquirisse armas nucleares.

O embargo sobre as armas expira em 18 de outubro e os Estados Unidos, apesar de terem se retirado do acordo nuclear iraniano em 2018, que consideravam insuficiente, ameaçam agora apelar para seu status de país "participante" no texto para impor unilateralmente o restabelecimento das sanções da ONU contra Teerã, suspensas em troca de compromissos do país persa em relação a seu programa nuclear.

Pompeo não reiterou a ameaça no comunicado divulgado nesta sexta-feira.