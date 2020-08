As cotações do petróleo caíram nesta sexta-feira, mantendo a tendência da véspera, devido às perspectivas de demanda fraca, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em outubro fechou a 44,80 dólares em Londres, uma queda de 0,4% em relação a ontem. Em Nova York, o barril do WTI para setembro cedeu 0,5%, a 42,01 dólares.