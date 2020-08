Comunicado do Business Wire :PTC

Antes do ano escolar de 2020-2021, a PTC (NASDAQ: PTC) criou o plano empresarial recém-lançado Onshape® Education Suite disponível gratuitamente para escolas de ensino fundamental e médio bem como universidades que se inscreverem até 20 de novembro de 2020. A versão mais recente do pacote de aprendizagem remota baseado em nuvem é oferecida junto com o plano Onshape Education Standard para ajudar a aliviar a carga enfrentada pelos programas educacionais STEM durante a pandemia da COVID-19.

Os planos Onshape Education são versões educacionais do produto Software as a Service da PTC, concebido para permitir atividades de Design Auxiliado por Computador (CAD) em um ambiente de aprendizagem remota. O plano Education Standard é gratuito para instituições educacionais desde 2016 e está disponível para alunos e educadores que desejam usar o CAD de nível profissional totalmente online. O recém-lançado plano Education Enterprise se baseia no plano Standard com recursos projetados para permitir que universidades e escolas de ensino fundamental e médio iniciem, gerenciem e escalem atividades de CAD em instituições inteiras.

"Com a educação online sendo uma necessidade agora, estou mudando totalmente para o Onshape a fim de que meus alunos não percam nenhum tempo de aprendizado devido a restrições de software, se tiverem que aprender remotamente em suas residências", disse David Vinopal, Professor de Educação Tecnológica e Chefe de Departamento no Derry Area School District, Pensilvânia.

Ele acrescentou: "Usar o plano Onshape Education Enterprise vai me ajudar a gerenciar todos os alunos, estejam eles fisicamente no prédio da escola ou trabalhando em seus lares. Como não há nenhuma instalação importante ou download necessário, estou satisfeito em saber que meus alunos poderão fazer login no software e começar a aprender no primeiro dia."

O plano Onshape Education Enterprise é facilmente escalável em grandes classes, departamentos e instituições e, como uma plataforma baseada em nuvem, não requer downloads, instalações ou atualizações. A análise da plataforma fornece visibilidade sobre o uso e a atividade do aluno, sendo que os recursos administrativos permitem que os educadores gerenciem e compartilhem facilmente as permissões dentro do domínio privado da instituição.

"Como pai de duas crianças em idade escolar, está claro que este ano letivo será diferente de qualquer outro", disse Kathleen Mitford, Vice-Presidente Executiva e Diretora de Estratégia da PTC. "Ao fornecer às instituições de ensino de grande escala acesso gratuito ao plano Onshape Education Enterprise, esperamos permitir que os professores continuem com seus planos de aula de CAD baseados em STEM, quando e onde for necessário."

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC)

A PTC permite que os fabricantes mundiais obtenham impacto de dois dígitos com soluções de software que lhes permitem acelerar a inovação de produtos e serviços, melhorar a eficiência operacional e aumentar a produtividade da força de trabalho. Em combinação com uma extensa rede de parcerias, a PTC oferece aos clientes flexibilidade no modo como sua tecnologia pode ser implantada a fim de impulsionar a transformação digital - no local, na nuvem ou por meio de sua plataforma SaaS pura. Na PTC, não imaginamos um mundo melhor, nós o permitimos.

