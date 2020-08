Comunicado do Business Wire :Lenovo

O Lenovo Group (HKSE: 992) PINK SHEETS: LNVGY) anunciou hoje a receita do Grupo no primeiro trimestre de US$ 13,3 bilhões, cerca de 7% a mais do que no ano anterior (10% a mais do que no ano anterior, excluindo o impacto do câmbio). O lucro bruto cresceu 38% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, para US$ 332 milhões, e o lucro líquido também aumentou 31% na comparação anual, para US$ 213 milhões. Os ganhos básicos por ação no primeiro trimestre foram de 1,80 centavos de dólar ou 13,95 centavos de dólar de Hong Kong.

"Nosso excelente desempenho no último trimestre prova que a Lenovo recuperou rapidamente o momento do impacto da pandemia e está capturando as novas oportunidades emergentes do trabalho remoto, educação e digitalização acelerada", disse Yang Yuanqing, presidente do conselho e diretor executivo da Lenovo. "Enquanto o mundo continua a enfrentar desafios, a Lenovo está empenhada em proporcionar crescimento sustentável através de nossos negócios principais, bem como as novas oportunidades de serviços e soluções apresentadas por nossa transformação inteligente liderada pelos serviços".

Fatores econômicos globais

O último trimestre apresentou múltiplos desafios comerciais em toda o setor, incluindo incertezas geopolíticas contínuas e a pandemia da COVID-19. Para traçar um caminho através destes desafios, a Lenovo continua a alavancar suas competências centrais de excelência operacional e uma abordagem de "abastecimento global, entrega local". Considerando o cenário geopolítico, a Lenovo continua a acreditar que a cooperação em comércio, tecnologia e cultura proporciona benefícios econômicos significativos para todos os mercados e garantirá que a tecnologia possa beneficiar e capacitar a todos na sociedade.

Visão geral do grupo empresarial

O Intelligent Devices Group (IDG) da Lenovo continua liderando o forte desempenho da empresa. O PC and Smart Devices Group (PCSD) (grupo de computadores pessoais e dispositivos inteligentes), um das duas unidades de negócios do IDG, aumentou a receita em dois dígitos em relação ao ano anterior para US$ 10,6 bilhões. O lucro bruto alcançou US$ 670 milhões, quase 28% a mais que no ano anterior, enquanto a rentabilidade líder do setor melhorou em quase 1 ponto para um novo recorde de 6,3%. O mercado de PCs superou significativamente a previsão de declínio do mercado, com a Lenovo mantendo sua posição de liderança nº 1 no mercado mundial de dispositivos para computadores pessoais (PC e Tablets). Da mesma forma, houve um forte crescimento em relação ao ano anterior (45%) na receita das empresas de consumo em todo o mundo. Impulsionada por estes sucessos, a receita aumentou 30% na EMEA e 18% na China. O volume nas categorias premium e de alto crescimento, como jogos, dispositivos finos e leves, e Chromebooks, continuou a crescer com alta de dois dígitos. O negócio de comércio eletrônico mundial teve um desempenho notável, com um crescimento de receita superior a 50% em comparação ao ano anterior.

Visando o futuro, a empresa espera que essa forte demanda de PCs seja uma tendência de longo prazo. Como resultado, a Lenovo se concentrará em produtos inovadores que se adaptem ao novo ambiente global, fortaleçam ainda mais sua cadeia de fornecimento global para atender à demanda em rápido crescimento, continuem a desenvolver sua plataforma de comércio eletrônico e se concentrem em segmentos de alto crescimento para impulsionar o crescimento do setor premium do mercado com rentabilidade líder.

A segunda unidade de negócios da IDG, o Mobile Business Group (MBG), apesar de ainda afetada pela COVID-19 e por taxas de câmbio de moedas adversas, melhorou seu ritmo com um aumento de 33% na receita em relação ao último trimestre. Embora a receita tenha diminuído em relação ao ano anterior, o volume superou o mercado em relação ao mesmo período nos principais mercados como a América Latina, América do Norte e Europa, com participação de mercado recorde na América Latina e América do Norte. Para o futuro, a Lenovo continuará a alavancar seu forte portfólio de produtos, tecnologia inovadora, particularmente em 5G, e expandirá a variedade de operadoras para retomar o crescimento rentável.

OData Center Group (DCG) retomou o hipercrescimento, com um aumento de receita aproximado de 20% para US$ 1,6 bilhões e a lucratividade melhorando em relação ao ano anterior. Sucessos notáveis incluíram o negócio de Provedor de Serviços de Nuvem (anteriormente chamado hiperescala), que aumentou mais de 30% em relação ao ano anterior, estabelecendo um novo recorde de receita ao capturar a forte demanda da infraestrutura pública de computação em nuvem impulsionada pelo aumento do consumo digital devido aos lockdowns da COVID-19. Enquanto isso, a base de clientes continua a crescer graças à capacidade de projeto e de fabricação interna personalizados e a uma equipe de vendas expandida de provedores de serviços em nuvem. As empresas e as PMEs(anteriormente chamadas sem-hiperescala) apresentaram crescimento de receita em relação ao ano anterior, liderado pelo aumento de receita de dois dígitos em segmentos de alto crescimento, tais como Infraestrutura e Serviços Definidos por Software, bem como Computação de Alto Desempenho. Pensando no futuro, esperamos um crescimento a longo prazo no segmento de provedores de serviços em nuvem e aproveitaremos a força existente da equipe da nuvem pública e privada para expandir os negócios de computação de ponta.

A Transformação Inteligente da Lenovo continua a mostrar um forte progresso como resultado da execução determinada da estratégia 3S. A receita global de Software e Serviços* aumentou 38% em relação ao ano anterior para mais de US$ 1 bilhão, representando agora cerca de 7,6% da receita do Grupo. A receita do Smart IoT* aumentou 39% em relação ao ano anterior, a Smart Infrastructure aumentou 16% e a Smart Verticals* aumentou 65%, impulsionada pelas soluções Smart City na China e Smart Healthcare na América do Norte. O Serviço Anexado* aumentou 32% em relação ao ano anterior, Serviço Gerenciado* (incluindo Dispositivo como Serviço em rápido crescimento) aumentou 48% em relação ao ano anterior e Soluções* aumentou 54% em relação ao ano anterior.

* receita faturada

