O presidente turco Recep Tayyip Erdogan alertou nesta quinta-feira que qualquer ataque a um navio turco de prospecção de hidrocarbonetos em uma área disputada no Mediterrâneo terá um "preço alto", após insinuar que esses incidentes já ocorreram.

As tensões entre a Turquia e a Grécia aumentaram depois que Ancara enviou o navio sonda "Oruc Reis" na segunda-feira para explorar uma grande área perto da ilha grega de Kastellorizo.

Vários navios de guerra turcos acompanharam os "Oruc Reis" e a Grécia respondeu enviando navios de guerra para monitorar as atividades turcas.

Durante um discurso a membros de seu partido, Erdogan pareceu sugerir que "Oruc Reis" havia sido atacado e que havia respondido.

"Dissemos a eles: 'Não pensem em atacar os Oruc Reis, pois vão pagar um preço alto se atacarem os nossos Oruc Reis'. E eles tiveram a primeira resposta hoje", disse o presidente turco, embora não tenha dado detalhes do que realmente aconteceu.

O Ministério da Defesa grego negou que tenha havido um ataque a navios turcos. "Não houve nenhum incidente", disse um oficial militar sênior à AFP.

Erdogan se encontrou por telefone na quinta-feira com a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para tentar acalmar as tensões.

A descoberta nos últimos anos de grandes depósitos de gás no Mediterrâneo oriental alimentou o interesse dos países daquela área por esses recursos e acentuou a rivalidade entre Grécia e Turquia, ambos países da OTAN, mas com territórios em disputa.