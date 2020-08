Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anuncia sua estreia no Mali por meio de um acordo de colaboração com a Juri-Partner, firma jurídica e tributária de Bamako, acrescentando uma presença complementar à medida que a organização segue sua expansão nos principais mercados da África.

Uma das maiores firmas do Mali, a Juri-Partner cresceu para incluir três sócios e mais de 20 profissionais, inclusive dois especialistas tributários. O sócio-gerente Mamadou Diarra e sua equipe oferecem uma variedade completa de serviços tributários e jurídicos, como direito empresarial, mineração, telecomunicações, impostos, arbitragem e impostos comerciais em geral, e serviços jurídicos para operações privadas e institucionais, tanto nacional quanto internacionalmente.

"Nós nos esforçamos para criar relacionamentos com os clientes baseados em confiança e transparência, e estamos comprometidos com a boa gestão e a independência", comentou Mamadou. "Os negócios estão se tornando cada vez mais globais, e as necessidades dos clientes podem variar dependendo do país e da jurisdição. Ao combinar a amplitude de cobertura e a experiência da Andersen Global com nosso profundo conhecimento de mercado local, esta colaboração nos posiciona bem para ajudar nossos clientes a suprirem suas necessidades jurídicas e fiscais. Mal vemos a hora de trabalhar com outras firmas associadas e colaboradoras em nossa região da África Ocidental e globalmente."

"Mamadou e sua equipe têm uma reputação de excelência amplamente reconhecida e partilham de nosso compromisso de definir o padrão quando se trata de atendimento ao cliente", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "Essa semelhança de visão oferece uma sólida base para estreitas relações de trabalho e o desenvolvimento de uma prática de nível superior. Aspiramos a definir o padrão para serviços fiscais e jurídicos na África e globalmente, sendo consultores de negócios de confiança, demonstrando os valores da nossa organização e fornecendo as melhores soluções de uma maneira uniformizada."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 189 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200813005721/pt/

