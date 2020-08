FBI participará da investigação de explosão em Beirute

O FBI trabalhará com investigadores libaneses e internacionais para esclarecer as causas da explosão que devastou o porto de Beirute na semana passada, anunciou David Hale, número três na diplomacia americana, nesta quinta-feira na capital libanesa.

"Quero anunciar que o FBI vai juntar forças com investigadores libaneses e estrangeiros muito em breve, depois de receber um convite do Líbano" para tentar esclarecer as causas da explosão que matou mais de 171 pessoas e deixou pelo menos 6.500 feridos, anunciou o oficial, ao visitar as áreas destruídas.

As autoridades libanesas anunciaram o início de uma investigação sobre a explosão causada por toneladas de nitrato de amônio armazenadas em um armazém no porto da capital.

O presidente Michel Aoun se opôs, entretanto, a uma investigação internacional.

As autoridades francesas também abriram uma investigação devido à presença de vítimas francesas e forneceram apoio logístico ao Líbano para esclarecer as causas da deflagração.

Hale, que se encontrará com líderes libaneses e representantes da sociedade civil na sexta-feira, também lembrou que Washington apoia a formação de um governo "que responda à vontade de seu povo e esteja verdadeiramente comprometido e aja para adotar reformas".

A explosão acentuou a agitação popular em relação a uma classe política acusada de corrupção e incompetência e forçou a renúncia na segunda-feira do executivo presidido por Hassan Diab.