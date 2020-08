O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quinta-feira o anúncio surpresa de um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.

A normalização das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel é um "avanço ENORME", tuitou Trump, chamando-a de "Acordo de Paz Histórico entre nossos dois GRANDES amigos".

A jornalistas, Trump sugeriu que são esperados mais avanços diplomáticos entre Israel e seus vizinhos muçulmanos.

"Estão acontecendo coisas das quais não posso falar", disse.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, descreveu-o como "um dia histórico e um passo significativo para a paz no Oriente Médio".

"Os Estados Unidos esperam que este passo corajoso seja o primeiro de uma série de acordos que encerram 72 anos de hostilidades na região", disse Pompeo.

Em uma declaração conjunta, Trump, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, disseram que conversaram nesta quinta-feira "e concordaram com a normalização total das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos".

Delegações de Israel e dos Emirados Árabes Unidos se reunirão nas próximas semanas para assinar acordos bilaterais sobre investimento, turismo, voos diretos, segurança e estabelecimento de embaixadas recíprocas, disseram.

"A pedido do presidente Trump com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, Israel suspenderá a declaração de soberania sobre as áreas delineadas na Visão do Presidente para a Paz e concentrará seus esforços agora na expansão dos laços com outros países do mundo árabe e muçulmano", diz a declaração.

"Os Estados Unidos, Israel e os Emirados Árabes Unidos estão confiantes de que avanços diplomáticos adicionais com outras nações são possíveis e trabalharão juntos para atingir esse objetivo", acrescentou.